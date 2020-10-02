Київ готовий до запуску тепла - Кличко

До включення опалення готові 93% будинків, що обслуговують комунальні підприємства.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Зараз ми вже бачимо, що погода стає не такою теплою, підходимо до опалювального сезону. І місто завчасно підготувалося до його початку. І якщо буде потрібно, ми вже сьогодні можемо подавати тепло. На сьогодні до включення опалення готові 93% будинків, що обслуговують наші міські комунальні підприємства", - сказав Кличко.

Водночас за його словами, можуть виникнути проблеми у ЖБК, ОСББ, відомчих будинків, які не обслуговує КП "Київтеплоенерго". Ці будинки готові до прийому тепла тільки на 40%.

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Кличко закликав управляючі компанії таких будинків негайно здійснити всі необхідні регламентні роботи. Також необхідно перевірити, чи немає заборгованості за попередні роки, нагадав мер.

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Як відомо, підключення житлових будинків до опалення розпочинатиметься із урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 і нижче градусів за Цельсієм і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів.