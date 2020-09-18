Нафтогаз попереджає про можливий зрив опалювального сезону в 57 населених пунктах

Вчасний старт опалювального сезону для жителів 57 населених пунктів під загрозою через борги виробників тепла. Таких боржників нині 90.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАК "Нафтогаз України".

"Борги 90 підприємств теплоенергетики ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону. Такими є оперативні дані НАК "Нафтогаз України" (далі — Компанія) про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Нафтогазі, мешканці кожної області можуть перевірити, чи входить до переліку місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ. Компанія систематично оприлюднює перелік критичних боржників.

Нафтогаз закликав тепловиробників, які не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах ПСО, привести свої розрахунки до належного рівня.

НАК нагадує, що для успішного входження в опалювальний сезон виробники тепла мають виконати обов’язкові умови постачання газу, передбачені постановою Кабміну від 19 жовтня 2018 року №867.

До таких умов належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох умов:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій), а для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд держмайна, - не нижче 60%;

укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ;

погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіка погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 вересня у переліку об'єктів теплоенергетики, які заборгували Нафтогазу, було 98 підприємств.