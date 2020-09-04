Нафтогаз назвав 98 підприємств теплокомуненерго, що мають борги за газ

Борги 98 підприємств теплоенергетики ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Вчасний старт опалювального сезону в низці українських міст під загрозою через борги 98 виробників тепла. Такими є дані НАК «Нафтогаз України» про підприємства, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО). Нафтогаз завчасно публікує перелік критичних боржників, щоб мешканці кожної області могли перевірити, чи входить місцеве підприємство до їх числа", - йдеться у повідомленні.

НАК нагадує, що для успішного входження в опалювальний сезон виробники тепла мають виконати обов’язкові умови постачання газу, передбачені постановою Кабміну від 19 жовтня 2018 року №867.

До таких умов належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох умов:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій);

укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках Закону України від 3 листопада 2016 року №1730-VIII;

погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіка погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

Як повідомляв Укрінформ, у липні цього року "НАК Нафтогаз України" відновив публікацію переліку виробників тепла, які не розраховуються за газ, поставлений на пільгових умовах (ПСО). Тоді в переліку було 109 підприємств.