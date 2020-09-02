Постачальники газу мають оприлюднити його ціну за 5 днів до початку місяця - Нафтогаз

Газопостачальні компанії мають оприлюднювати ціну за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятись від попередньої.

Про це написав у Фейсбуці НАК "Нафтогаз України", повідомляє Укрінформ.

"Газопостачальні компанії мають оприлюднювати ціну за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятись від попередньої. У вересні ми пропонували газ нашим клієнтам за 4,7 грн за кубометр. А газзбути - по 5,49 грн за кубометр, але їхні клієнти дізнались про це постфактум і вже після нагадувань від регулятора – НКРЕКП", - йдеться у повідомленні.

В Україні приблизно 12,5 млн споживачів використовують газ для побутових потреб. За оцінкою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у І кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких знаходилися у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом "Регіональна газова компанія"), близько 2% — Групою Нафтогаз та близько 29% обсягів — іншими постачальниками.

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Як повідомлялось, Антимонопольний комітет України (АМКУ) 28 серпня рекомендував газопостачальним компаніям інформувати населення про зміни цін до введення їх в дію та встановлювати ціни на рівні, який існував би в умовах високої конкуренції на ринку. Рекомендації є обов'язковими до виконання і були надані 38 компаніям, з переліком яких можна ознайомитися на сайті АМКУ.