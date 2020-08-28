АМКУ рекомендував газопостачальникам заздалегідь інформувати населення про зміну цін

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендує газопостачальним компаніям інформувати населення про зміни цін до введення їх в дію та встановлювати ціни на рівні, який існував би в умовах високої конкуренції на ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Рекомендації є обов'язковими до виконання і були надані 38 компаніям, з переліком яких можна ознайомитися на сайті АМКУ.

Комітет також почав поглиблене дослідження дій газопостачальних компаній щодо дотримання ними конкурентного законодавства.

Зазначається, що рекомендації щодо цін на газ для населення були надані через те, що станом на 25 серпня частина постачальників природного газу на власних сайтах так і не оприлюднили інформацію про нові ціни.

"Отже, українці споживали природний газ, не знаючи його нової вартості, яка потім буде відображена у рахунках за серпень. При цьому роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів у серпні порівняно з липнем суттєво збільшилася", - додають у Комітеті.

В АМКУ також нагадують, що із 1 серпня 2020 року кожне домогосподарство в Україні має можливість вільного вибору будь-якого постачальника природного газу, зокрема за ціновим критерієм. При цьому діючий постачальник повинен завчасно інформувати споживача про зміну ціни.

Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" постачає газ напряму 2% домогосподарств України і оголошує ціни лише для своїх клієнтів.