Нафтогаз роз'яснив, що оголошує ціни на газ лише для своїх клієнтів.

Про це йдеться у роз'ясненні пресслужби Нафтогазу щодо постачання газу для населення напряму від компанії, передає Укрінформ.

"В Україні приблизно 12,5 млн споживачів використовують газ для побутових потреб. За оцінкою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у І кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких знаходилися у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом "Регіональна газова компанія"), близько 2% — Групою Нафтогаз та близько 29% обсягів — іншими постачальниками", - йдеться у повідомленні.

Тарифні плани, які щомісяця у відповідності до вимог законодавства оприлюднює Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", діють для інформування лише чинних і потенційних клієнтів компанії.

За новими правилами роботи ринку природного газу, населення (побутові споживачі) може купувати газ напряму у ГК "Нафтогаз України" або у будь-якого іншого постачальника. ГК "Нафтогаз України" пропонує зробити це за власними тарифними планами "Місячний" та "Річний".

Газзбути (непобутові споживачі), які постачають природний газ для населення, можуть придбати ресурс у Групи Нафтогаз через ГК "Нафтогаз Трейдинг" за річним контрактом з щомісячним формульним переглядом ціни.

НАК "Нафтогаз України" підвищив вересневі ціни на газ для населення у рамках річного контракту з 4,73 грн за кубометр до 5,24 грн за кубометр. Ціна на природний газ у рамках тарифу «Місячний» також зросла порівняно з серпневою: з 3,24 грн до 4,7 грн за кубометр з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

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Як повідомлялося, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (із змінами та доповненнями), ціна природного газу для побутових споживачів не регулюється державою з 1 серпня 2020 року. Ціни на газ для своїх побутових і непобутових клієнтів кожен постачальник визначає самостійно. Також з НАК "Нафтогаз України" зняті зобов'язання продавати в рамках спеціальних обов'язків (ПСО) природний газ для населення через газзбутові компанії.