Нафтогаз підняв ціни на газ для населення у вересні

НАК "Нафтогаз України" підвищив ціни на газ для населення у рамках річного контракту з 4,73 грн за кубометр до 5,24 грн за кубометр.

Про це повідомляє ГК "Нафтогаз", передає Укрінформ.

"В рамках тарифу «Річний» ціна газу з 1 по 15 у вересня залишиться на рівні 4,73 грн за кубометр з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). З 16 по 30 вересня включно ціна тарифу становитиме 5,24 грн за кубометр", - йдеться у повідомленні.

НАК пояснив, що зростання цін обумовлено підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону. Разом з тим, цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу.

"До 15 вересня включно ціна на тариф «Річний» залишається на рівні серпневої, оскільки попит на підключення тарифу зростає як у наявних клієнтів, так і у тих споживачів, хто все ще знаходиться в процесі переходу до ГК «Нафтогаз України», - додали у компанії.

Вереснева ціна на природний газ у рамках тарифу «Місячний» також зросла порівняно з серпневою: з 3,24 грн до 4,7 грн за кубометр з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Як повідомлялося, у рамках річного тарифу споживачі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року.

Перед переходом на тариф «Річний» для клієнта буде розрахований рекомендований річний об’єм споживання газу - або на основі історичних даних за останні 12 місяців, або на основі споживацького профілю (тільки газова плита; газова плита і бойлер; котел та/або газова плита, бойлер).

Підключення до тарифу відбувається з 1 числа місяця, наступного за місяцем подачі заявки про підключення.

Якщо споживач використає розрахунковий об’єм газу швидше, ніж за 12 місяців, він оплачуватиме додатковий об’єм споживання за розцінками по тарифу «Річний». Якщо клієнт не використає розрахунковий об’єм газу за 12 місяців, гроші за невикористаний газ будуть повернуті на його абонентський рахунок.