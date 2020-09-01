У Києві розробили стратегічний план розвитку теплоенергетики до 2030 року

Міська влада Києва розробила проєкт схеми теплопостачання до 2030 року.

Як передає Укрінформ, про це розповів під час штабного засідання на території ТЕЦ № 6 заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба КМДА.

«Система теплопостачання Києва має бути беззбитковою, безаварійною, мати показники екологічності, які б відповідали європейським стандартам. Але найголовніше – столична система теплопостачання має відповідати ключовому критерію: потребам споживача, який прагне якісних та безперебійних послуг», – зауважив заступник голови КМДА.

Схема є частиною стратегічного плану розвитку теплоенергетичного господарства міста. Уже найближчим часом планується представити детальну презентацію.

У Києві розробили стратегічний план розвитку теплоенергетики

Він нагадав, що у 2018 році київська влада повернула теплоенергетичний комплекс із управління приватної компанії «Київенерго» та передала в господарське відання новоствореному комунальному підприємству «Київтеплоенерго».

«Із того часу ми детально проаналізували технічний стан обладнання та мереж, залучили до роботи міжнародних експертів та сформували першочергові заходи, що дозволили успішно пройти два опалювальні сезони і розробити стратегічні цілі й заходи. І сьогодні, власне, Київ має 10-річний план розвитку системи теплопостачання», – сказав заступник голови КМДА.

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Пантелеєв заявив, що основними цілями на наступні роки є: створення європейської моделі централізованого теплопостачання та імплементація Директиви ЄС «Про енергоефективність» (2012/27/ЄС); ремонт та переоснащення джерел генерації тепла та електроенергії; реконструкція теплових мереж; регулювання споживачами споживання тепла, тобто тотальне оснащення будівель індивідуальними тепловими пунктами.