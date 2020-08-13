Кияни активніше почали гасити комунальні борги

У столиці рівень оплати спожитих житлово-комунальних послуг з урахування оплати боргів становить 94%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Тобто кияни за останні три місяці підвищили рівень оплати за послуги та активніше розпочали розраховуватися з боргами, що накопичились в опалювальний період. Міська влада дякує мешканцям міста за таке відповідальне ставлення до оплати послуг, адже належний рівень розрахунків дозволяє підприємствам працювати стабільно, вчасно оплачувати енергоносії, виплачувати заробітну плату тощо", - зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, Київ – місто із найбільшою кількістю споживачів житлових та комунальних послуг в Україні.

"Загалом у столиці близько мільйона особових рахунків, за якими здійснюється нарахування різних видів послуг. І на сьогодні мешканці столиці демонструють належну їх оплату. Більше того, багато родин в міжопалювальний період оплачують борги, що могли накопичитись за опалювальний період, коли нарахування вищі. Провалів у платіжній дисципліні немає, попри нелегкий період карантину та складний фінансовий стан для багатьох споживачів", - розповів Пантелеєв.

Він також нагадав, що київські підприємства на період карантину не здійснюють нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Як повідомлялося, у Києві за квітень рівень оплати за житлово-комунальні послуги склав понад 86%.

За період карантину рівень оплати за комуналку онлайн за допомогою муніципальних сервісів зріс на 15%.

У березні загальна заборгованість за комунальні послуги в Києві сягала 6 млрд гривень.