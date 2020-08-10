Нафтогаз назвав ціну для населення у тарифному плані "Річний"

У середині серпня 2020 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонує населенню тариф "Річний" із фіксованою ціною 4,73 грн/кубометр (із ПДВ, без вартості доставки).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Крім того, побутові споживачі можуть придбати природний газ напряму у ГК Нафтогаз України за тарифним планом "Місячний", за яким ціна газу оприлюднюється на початку кожного місяця поставки. Зокрема, у серпні 2020 року ціна газу за цим тарифом становить 3,24 грн/кубометр (із ПДВ, без вартості доставки (розподілу).

Зазначається, що Група Нафтогаз розширює свої позиції щодо продажу природного газу для населення у зв’язку із завершенням дії режиму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу.

"З 1 серпня більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових клієнтів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнтів, з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками", — пояснив принцип формування тарифів на газ для населення директор газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України" Максим Рабінович.

Своєю чергою, побутові споживачі (фізичні особи) отримали можливість вільно обирати постачальника.

Як повідомлялось, із 1 серпня 2020 року завершив дію режим покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу (ПСО). Ціни на газ для своїх побутових і непобутових клієнтів кожен постачальник визначає самостійно.

За оцінкою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у першому кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій яких знаходились у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом "Регіональна газова компанія"), близько 2% – Групою Нафтогаз та близько 29% обсягів – іншими постачальниками.