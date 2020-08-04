Ціни на газ залишаться низькими навіть в опалювальний сезон – Нафтогаз

Суттєві запаси газу у підземних сховищах дозволять зберегти ціни на газ в країні на відносно низькому рівні навіть в розпал опалювального сезону.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".

У компанії нагадали, що традиційно взимку попит на газ зростає, через що тарифи на "блакитне паливо" йдуть вгору пропорційно зростанню споживання, а влітку, коли попит мінімальний, ціни знову відкочуються назад. Проте цього року даний сценарій Україні не загрожує через рекордні 22 млрд кубічних метрів газу, накопичених в підземних сховищах. До жовтня цей обсяг може сягнути 26 млрд кубометрів. Цих запасів має вистачити, щоб зберегти ціни на газ в країні на відносно низькому рівні навіть в розпал опалювального сезону.

У НАК також пояснили, які зміни несе відкриття з 1 серпня вільного ринку газу для населення.

"Це означає, що відтепер українці самі можуть вільно міняти газового постачальника. Довгі роки ціни на газ в Україні регулював Кабінет Міністрів через НАК Нафтогаз України. Компанія була зобов’язана продавати газ посередникам-монополістам, які вже з націнкою перепродавали його українцям... Тепер Нафтогаз України може напряму продавати газ населенню, як і інші постачальники, а українці без перешкод обирати і змінювати постачальника", - зазначили у НАК.

У компанії також наголосили, що з 1 серпня ціни на газ для населення, як і з 2015 року для промисловості, визначає ринок.

"До 1 серпня Нафтогаз, в рамках покладених на нього обов'язків Кабміном, повинен був продавати газ збуту на потреби населення. Останні виступали гарантом безперебійних поставок газу домогосподарствам в кожній області України. Але цей обов'язок було скасовано. Відтепер, якщо споживач через форс-мажор залишиться без постачальника (наприклад, він стане банкротом), його замінить постачальник останньої надії (ПОН). І у споживача буде до 60 календарних днів, щоб знайти собі нового постачальника", - роз'яснили у Нафтогазі.

Аби відмовитися від чинного постачальника газу, з 1 липня споживач має подати майбутньому трейдеру заяву на приєднання, паспорт, ідентифікаційний податковий номер, останню платіжку за газ і свідоцтво про право власності на житло або довіреність. Все інше зробить новий постачальник і перехід відбудеться автоматично.

"У перспективі активна конкуренція на ринку відкриє для населення безліч можливостей, яких він був позбавлений ще при старій моделі газового ринку. Домогосподарства, наприклад, зможуть обирати для себе постачальників зі зручним сервісом, вигідними пропозиціями або брати участь в акціях на зразок тих, що роблять провайдери інтернет-послуг і мобільні оператори", - додали у компанії.

Як повідомлялося, 22 липня уряд призначив ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачальником останньої надії на ринку газу. Це стало останньою передумовою для відкриття ринку газу для населення, що запрацював з 1 серпня.

Постачальник “останньої надії” (згідно із постановою НКРЕКП №2496 від 30 вересня 2015 року) – визначений Кабінетом міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу.