Уряд затвердив "Нафтогаз" постачальником "останньої надії" на ринку газу

Кабінет міністрів визначив ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" на ринку газу для населення строком на три роки.

Таке рішення було прийняте 22 липня 2020 року на засіданні уряду без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, якою ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" визначена постачальником "останньої надії" (ПОН) у рамках відкриття конкурентного ринку газу для населення протягом трьох років.

У пояснювальній записці зазначається, що на конкурс подалися НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та ТОВ "ЄГАЗ". Останній не допустили до конкурсу через невідповідність вимогам.

Як повідомлялося, 10 липня у Міністерстві енергетики визначили постачальника останньої надії на ринку природного газу. Ним стало ТОВ "ГК "Нафтогаз України", що запропонувало нульову націнку до ринкової ціни газу.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №529 від 25 червня 2020 року, обрання переможця конкурсу здійснюється шляхом голосування членів конкурсної комісії за допущеного кандидата, який запропонував найнижче значення ціни природного газу, за якою постачальник “останньої надії” постачає природний газ споживачу, що розрахована відповідно до формули з чітким визначенням розміру націнки постачальника “останньої надії” та повинна бути не вище, ніж на 20% максимальної ціни, що склалася на ринку природного газу за попередній місяць.