Міненерго обрало постачальника "останньої надії" на ринку газу для населення

Міністерство енергетики визначило постачальника останньої надії на ринку природного газу. Ним стало ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Відповідне рішення сьогодні прийняла Конкурсна комісія з визначення постачальника "останньої надії". "За" проголосували 5 членів комісії.

Цінова пропозиція ТОВ "ГК "Нафтогаз України" – 2 711,86 грн за 1 тис. кубометрів з ПДВ з націнкою 0%", - зазначили у міністерстві.

Загалом на конкурс подали свої пропозиції три компанії. Після детального розгляду документів за рішенням комісії одна з компаній не була допущена до конкурсу.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №529 від 25 червня 2020 року, переможця конкурсу обирають шляхом голосування членів конкурсної комісії за допущеного кандидата, який запропонував найнижче значення ціни природного газу, за якою постачальник "останньої надії" постачає природний газ споживачу. Розраховується така ціна відповідно до формули з чітким визначенням розміру націнки постачальника "останньої надії".

Стандартна націнка такого постачальника - 20% максимальної ціни, що склалася на ринку природного газу за попередній місяць. За умовами Міненерго, пропозиція націнки від потенційного ПОН не має перевищувати це значення.

Як повідомлялося, обрання ПОН - обов'язкова умова для відкриття ринку газу для населення. Оскільки у червні конкурс на постачальника "останньої надії" не встигли провести, ринок газу відклали до 1 серпня 2020 року.

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" створено у листопаді 2015 році, її статутний капітал становить 140 млн грн. Основний вид діяльності - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Власником ТОВ "ГК "Нафтогаз України" є дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" - "Газ України".