Ринок газу для населення відклали на місяць — Буславець

Уряд ухвалив рішення про відтермінування ринку газу для населення до 1 серпня.

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні уряд продовжив дію ПСО до 1 серпня. Це необхідна норма для того, щоб усе відбувалося послідовно", - розповіла Буславець.

Урядовець нагадала, що 1 липня поточного року закінчується дія попереднього положення про ПСО на ринку газу у частині постачання газу населення.

"Проте для забезпечення безперебійності і стабільності функціонування ринку природного газу при скасуванні ПСО важливим було визначення постачальника останньої надії, якого, на жаль, останні два роки у нас не було", - сказала Буславець.

Вона нагадала, що постачальник "останньої надії" необхідний, оскільки після скасування ПСО кожен споживач повинен мати доступ для послуги газопостачання.

"Ми чекаємо, що до 7 липня буде надано пропозиції і конкурс буде проведено. Це надасть можливість після цього поетапно забезпечити відкриття ринку газу і безперебійне постачання цього ресурсу населенню", - додала Буславець.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики оголосило конкурс на постачальника "останньої надії" (ПОН) на ринку газу. Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться 7 липня.

Після переходу до ринку постачальники можуть не захотіти працювати з клієнтом, який не оплачує рахунків або оплачує їх нерегулярно. Для таких випадків потрібен постачальник "останньої надії".

ПОН буде приймати клієнта на 60 днів – за цей період споживач зможе знайти постачальника, який постачатиме йому газ.

Міненерго внесло правки до процедури відбору постачальника "останньої надії". Відбір ПОН є обов'язковою умовою для відкриття роздрібного ринку. Принципи його роботи має затвердити НКРЕКП, а проведення відкритого конкурсу має забезпечити Міністерство енергетики.

Як відомо, 10 червня 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, яким спрощується процедура зміни постачальника газу для побутових споживачів. Зокрема, зміни будо внесено до Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем, Правил постачання природного газу та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам.