Ціна газу для населення у червні знизилася на 6% - Нафтогаз

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України".

"У червні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,14 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 6% менше у порівнянні з травнем 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі підрахували, що загалом з початку року ціна ПСО знизилась на 54%, а у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - на 61%.

При цьому аналітики Нафтогазу зазначають, що темпи падіння цін уповільнилися, і з другого тижня червня ціни на основних європейських хабах зростають як для поточного місяця, так і на майбутні періоди.

Серед основних чинників у Нафтогазі називають скасування значної частини поставок до Європи скрапленого газу в червні та липні, зростання промислового виробництва після скасування карантинних обмежень та перехід європейських станцій теплової генерації на газ замість вугілля.

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Водночас внутрішні ціни в Україні залишаються нижчими за імпортний паритет.

За прогнозами аналітиків компанії, слабкий попит на газ у світі та високі запаси в Європі і далі тиснутимуть на ціни на ключових ринках газу. Передбачається, що до кінця сезону рівень запасів в ПСГ наблизиться до свого максимуму. Це сприятиме призупиненню будь-яких ініціатив щодо закачування газу і з урахуванням незначного попиту потягне подальше зниження ціни.

"Зміна цінових тенденцій можлива ближче до опалювального сезону", - наголосили в компанії.

У Нафтогазі нагадали, що ціна газу в Україні зараз визначається формулою, вона не залежить від Нафтогазу - вона залежить від цін на європейському ринку.

"Зараз ціна падає, проте ринок має цикл, і вона (ціна - ред.) почне зростати, раніше чи пізніше. З першого липня ми очікуємо скасування спеціальних обов’язків, які вже не захищають споживачів, проте обмежують їхні права: домогосподарства не можуть обирати ні умови оплати, ні сервіси, ні ціну. До відкриття ринку готові і постачальники, і споживачі. Зміна формату торгівлі газом в роздрібному сегменті суттєво підвищить стандарти обслуговування клієнтів, а конкуренція між постачальниками дасть людям багато опцій по ціні», - прокоментував голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Він висловив сподівання, що цього тижня уряд оголосить конкурс на постачальника "останньої надії" (ПОН), і це дозволить відбутися довгоочікуваній лібералізації ринку газу в Україні

Як повідомлялось, із січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО) розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України №17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом при цьому є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак, у березні на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” провів тендер на закупівлю газу на період постачання березень-грудень 2020 року, і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка веде до зниження оптових цін.

Відтак при розрахунку ціни газу для населення на червень Нафтогаз, як і в попередні місяці, обирав із двох можливих опцій: розрахованої за постановою Кабміну та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.

Зараз, за умовами ПСО, газзбути не мають права відмовити в постачанні газу, але після переходу до ринку постачальники можуть не захотіти працювати з клієнтом, які не оплачує рахунків або оплачує їх нерегулярно. Для таких випадків потрібен постачальник "останньої надії".

ПОН буде приймати клієнта на 60 днів – за цей період споживач зможе знайти постачальника, який постачатиме йому газ.