Нафтогаз з початку року перерахував до бюджетів різних рівнів 31 мільярд

З початку 2020 року підприємства Групи Нафтогаз перерахували до бюджетів різних рівнів 31 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"За оперативними даними, за січень – травень 2020 року підприємства Групи Нафтогаз сплатили до державного та місцевих бюджетів 31 млрд грн податків та зборів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що надходження від підприємств Нафтогазу становили 11% доходів державного бюджету за цей період 2020 року.

Як повідомлялось, за результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів становив 120,9 млрд грн.

За 2019 рік консолідований чистий прибуток Групи Нафтогаз сягнув 63,3 млрд грн.

Близько 90% вартості активів та виручки групи припадає на газовий бізнес.