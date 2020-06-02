Прибуток Нафтогазу у І кварталі скоротився у п'ять разів

НАК "Нафтогаз України" у І кварталі 2020 року отримала 3,2 млрд грн - порівняно з 16 млрд грн у минулому році.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

"Консолідований чистий прибуток Групи Нафтогаз за три місяці, що закінчилися 31 березня 2020 року, склав 3,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За вказаний період компанія видобула 3,9 млрд кубометрів і реалізувала 6,3 млрд кубометрів природного газу, отримала 10,9 млрд грн чистого доходу від операційної діяльності.

Вільний грошовий потік був від'ємним становив мінус 16,9 млрд грн з урахуванням 23,2 млрд грн інвестицій в облігації внутрішньої державної позики зі строком погашення у червні 2020 року.

Загальна сума податків, сплачених до державного бюджету, склала 24,1 млрд грн.

Компанія зауважила, що 1 січня 2020 року припинилися поточні зобов’язання Нафтогазу щодо управління газотранспортною системою.

“Криза, спричинена Covid-19, та макроекономічне середовище з різким падінням цін на газ у цьому кварталі ставлять нас у складні умови. Рух грошових коштів від операційної діяльності у першому кварталі становив 10,9 млрд грн проти 28,0 млрд грн за аналогічний період минулого року, без урахування припиненої діяльності. На результати значно вплинуло падіння цін і попиту на газ. Ми скорочуємо витрати й дотримуємося дисципліни в управлінні капіталом. Наш фінансовий стан стабільний з часткою зобов’язань на рівні 12,4%”, - сказав фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл.