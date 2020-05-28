Нафтогаз запровадив IT-систему з управління ризиками

Група Нафтогаз запроваджує систему торгівлі енергоносіями та управління ризиками.

Про це повідомляє Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"Група Нафтогаз запроваджує систему торгівлі енергоносіями та управління ризиками – Energy Trading & Risk Management (ETRM). Основна мета – підвищити ефективність та контроль операцій з торгівлі природним газом, а також покращити управління комерційними ризиками та якість управлінських рішень. Реалізацію проєкту здійснює ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології» – дочірня компанія Нафтогазу, яка відповідає за автоматизацію ключових бізнес-процесів Групи", - йдеться у повідомленні.

Як найоптимальніше рішення ETRM обрали систему TRMTraker компанії Pioneer Solutions LLC. Рішення ETRM буде доступним для всіх підприємств Групи. Це дозволить знизити вартість користування системою в рамках Групи та забезпечить єдиний корпоративний стандарт і прозорість інформації щодо торгівлі газом.

«Запуск системи торгівлі енергоносіями та управління ризиками (ETRM) є частиною стратегії цифрової трансформації щодо впровадження нових ІТ-систем для підвищення ефективності бізнес-процесів. Цей проєкт посилить позиції Групи, а також дозволить працювати у відповідності до міжнародних стандартів», – зазначила директор з інформаційних технологій Нафтогазу Марина Квашніна.

Проєкт об’єднає фунціонал торговельних операцій трейдерів, аналіз ризиків торговельних позицій загалом та кожної окремої позиції, які займає Нафтогаз, а також роботи по супроводу укладених угод, яку виконує бек-офіс. У рамках впровадження системи ETRM планується інтеграція як з внутрішніми системами, такими як SAP ERP, так і Оператором газотранспортної системи України (ОГТСУ), Українською енергетичною біржою, інформаційно-торговельними системами Bloomberg тощо.

«Разом з партнером Pioneer Solutions компанія, що займається торгівлею сировинними та енергетичними товарами, має можливість трансформувати свою традиційну бізнес-модель в інтелектуальне підприємство, використовуючи рішення ETRM від Pioneer», – додав директор з продажів та маркетингу ЕМЕА в Pioneer Solutions Хьюго Степперс.