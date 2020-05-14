Нафтогаз забезпечив цьогоріч 12% доходів держбюджету

За чотири місяці 2020 року Група "Нафтогаз" сплатила до державного бюджету 28 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"За оперативними даними за січень - квітень 2020 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету близько 28 млрд грн податків та зборів. Надходження від Групи Нафтогаз склали понад 12% загальних доходів державного бюджету за січень-квітень 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні, нагадали в пресслужбі.

Як повідомлялося, за результатами 2019 року фактичний сукупний обсяг податкових та дивідендних платежів Групи Нафтогаз до державного бюджету становив 121 млрд грн.