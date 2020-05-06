Нафтогаз цьогоріч сплатить у бюджет майже 40 мільярдів дивідендів - Шмигаль

НАК "Нафтогаз України" у 2020 році сплатить до державного бюджету 39,7 млрд грн дивідендів, значна частина яких буде спрямована на реалізацію програми «Велике будівництво».

Про це за результатами засідання уряду написав у Telegram-каналі Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На засіданні уряду заслухали звіт Андрія Коболєва щодо аудиту НАК «Нафтогаз», який провела компанія Deloitte. У 2020 році підприємство сплатить дивідендів на 39,7 млрд грн (на додаток до вже (сплачених - ред.) 8,5 млрд грн у грудні 2019 р.)", - написав Прем'єр-міністр.

За його словами, значна частина цих коштів, з ініціативи Президента, будуть спрямовані на програму «Велике будівництво»: дороги, школи, дитячі садочки та реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень.

На засіданні уряду Коболєв прокоментував інформацію щодо фінансових результатів компанії.

"Звітність була підтверджена для НАК "Нафтогаз України" як окремої фізичної особи, так і консолідованої групи", - сказав Коболєв.

Він пояснив, яким чином було сформовано чистий консолідований прибуток НАК "Нафтогаз України" з огляду на виграш у суді й отримання компенсації від ВАТ "Газпром" у сумі 2,92 млрд дол. США.

"Якщо перевести цю компенсацію по курсу, який діяв на момент компенсації, у гривню, ми отримаємо суму 67,96 млрд грн. Прибуток, пов'язаний з цією діяльністю, який ми сплачуємо, становить 12,3 млрд грн. Чистий прибуток становить 55,7 млрд грн. Крім цього, Нафтогаз отримав прибуток від іншої операційної діяльності на суму 14,2 млрд, заплатив з нього 6,7 млрд грн податків", - зазначив Коболєв.

Чистий консолідований прибуток Нафтогазу за 2019 рік становить 63,3 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу в спорі з Газпромом.

Трибунал підтвердив порушення Газпромом зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в розмірі 4,63 млрд дол. За цим рішенням Газпром мав сплатити Нафтогазу близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках.

Першу частину компенсації - 2,1 млрд дол. із присуджених 4,63 млрд дол. - Нафтогаз отримав у вигляді газу, що був поставлений Газпромом у 2014 році. Нафтогаз відобразив цю частину виграшу у звітності за 2017 рік і сплатив відповідні податки і дивіденди до державного бюджету у 2018 році.

Наприкінці грудня 2019 року Україна отримала 2,918 млрд дол. США від російського Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Цей платіж Газпрому включав погашення як не виплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року.

НАК "Нафтогаз України" 26 грудня 2019 року достроково перерахував державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів.