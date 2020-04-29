Торік Нафтогаз отримав 63,3 мільярда чистого прибутку

За 2019 рік консолідований чистий прибуток НАК «Нафтогаз України» сягнув 63,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«У 2019 році консолідований чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Загалом Нафтогаз у минулому році отримав 110 млрд грн операційного грошового потоку, включно з 55,7 млрд грн, пов’язаними з арбітражем, а також сплатив 20 млрд грн дивідендів єдиному акціонеру компанії – державі Україна.

Разом з тим, у 4 кварталі 2019 року почалася тенденція до суттєвого скорочення обсягів споживання і продовжилося падіння цін на газ. "Нафтогаз" очікує, що макроекономічні умови залишаться складними і у поточному році.

"Менеджмент Групи визначив напрямки зниження наших витрат, і ми будемо дотримуватись платіжної дисципліни. Нафтогаз має порівняно низьке співвідношення боргу до капіталу і добре підготовлений до ринкового спаду", - сказав фінансовий директор Нафтогазу Пітер ван Дріл.

Основні результати 2019 року:

Підприємства групи Нафтогаз видобули 16,1 млрд кубометрів газу (78% загального видобутку в Україні) та забезпечили транзит 89,6 млрд кубометрів газу до європейських країн.

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 110 млрд грн. Ця сума включає 55,7 млрд грн компенсації за результатами позитивного рішення у арбітражі щодо транзитного контракту, за вирахуванням податку на прибуток. До оподаткування сума отриманої компенсації становила 2,9 млрд доларів, еквівалент 68 млрд грн. Державний бюджет вже отримав з цієї суми 12,2 млрд грн податку на прибуток і отримає додатково 48,2 млрд грн у вигляді дивідендів Нафтогазу за 2019 рік.

Група успішно завершила відокремлення функції оператора газотранспортної системи.

Укладено новий п’ятирічний контракт на транзит газу з гарантованими доходами та надходженнями у валюті.

Нафтогаз випустив єврооблігації на суму 835 млн доларів та 600 млн євро.

Загальна сума дивідендів, які вже сплатив Нафтогаз до державного бюджету у 2019 році, перевищила 20 млрд грн, включаючи 90% чистого прибутку за 2018 рік та проміжні дивіденди за 2019 рік.

Як повідомлялося, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” є вертикально-інтегрованою нафтогазовою компанією, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.

Крім суто комерційної діяльності, компанія виконує важливу соціальну роль, забезпечуючи населення, бюджетні установи та комунальних споживачів природним газом за цінами, що встановлюються державою.