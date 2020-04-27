Газ у травні може знову подешевшати - Коболєв

Газ у травні знову знизиться у ціні, якщо триватиме тенденція щодо зниження попиту та сталої пропозиції.

Про це в ефірі марафону "На карантині" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки що важко прогнозувати, це залежатиме від того, як себе будуть поводити європейські ринки в Україні. Нафтогаз ініціативно реалізував іншу формулу, ніж та, що була передбачена постановою уряду, ухваленою у січні цього року. Ми завдяки зниженню ціни на українському ринку газу домоглися зниження ціни для населення - на 15% у цьому місяці", - сказав Коболєв.

За його словами, якщо продовжуватиметься тенденція щодо зниження попиту та сталої пропозиції, є висока імовірність, що газ у травні буде дешевшати.

"Я сподіваюся, що зараз українські споживачі відчувають переваги ринку. Коли пропозиція сильно перевищує попит, ціна падає. Наразі чиста ціна газу як товару становить менше 3 тис. гривень (за 1 тис. кубометрів)", - зазначив Коболєв.

Він вважає, що ціна може стати ще нижчою, якщо буде конкуренція за споживача на ринку газу для населення.

"Наразі така категорія, як населення, споживає газ від приватних постачальників газзбутів. Якщо регулятор дозволить вільно обирати постачальника, не бути прив'язаним до однієї компанії, то ціна буде ще меншою", - додав Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня 2020 року уряд спільно з НАК "Нафтогаз України" ухвалив рішення про зниження оптової ціни на газ на 14%, що має відобразитися у платіжках наступного місяця. Тоді в НАК висловили сподівання, що приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно до ринкового зниження, і вона не буде перевищувати 4,3 грн за кубометр.