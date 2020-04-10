Коболєв розповів, з яким "рекордним запасом" Нафтогаз увійшов у кризу

Нафтогаз України увійшов у кризову ситуацію, яку спричинила пандемія COVID-19, маючи стабільний фінансовий стан та запаси газу у сховищах.

Про це під час Київського безпекового форуму сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нафтогаз за попередній період принесе рекордно високий прибуток, на рахунках компанії наразі знаходиться більш ніж 3 млрд доларів, у підземних сховищах рекордно високі за останні 30 років обсяги газу: вони були створені минулого року для подолання можливої кризи і можливої газової війни, якої вдалося уникнути", - зазначив Коболєв.

На його думку, Нафтогаз увійшов у кризовий період зі стабільною фінансовою ситуацією, стабільними запасами газу.

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"Ситуація у порівнянні з 2014 роком кардинально інша завдяки реформам, які країна провела за попередні 6 років. Ми починали з дуже важкого стану: йшла війна з Газпромом, була перспектива залишитися без тепла і газу, Нафтогаз приносив близько 8 млрд грн збитків", - нагадав голова компанії.

Разом з тим, на його думку, криза, яку спричинила пандемія COVID-19, може негативно вплинути на видобуток газу.

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"Навіть зараз мені важко сказати, на якому рівні зупиниться відмітка ціни на газ у Європі влітку цього року. Вона вже зараз рекордно низька і ми очікуємо, що буде ще меншою. Це, вочевидь, створить шалений тиск і поставить виклики перед газовидобувною галуззю", - додав Коболєв.