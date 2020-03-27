Коболєв назвав свої головні завдання на наступні чотири роки

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв погодився продовжити контракт на чотири роки, оскільки хоче реалізувати низку завдань.

Про це Коболєв розповів в ефірі каналу "Україна 24", передає кореспондент Укрінформу.

"Я не готовий коментувати фінансові умови мого контракту. Можу прокоментувати, що ми з акціонером домовилися про ті стратегічні завдання для Нафтогазу, які власне ми як група давно пропонували у своїй стратегії. Мені цікаво реалізувати ці цілі", - сказав Коболєв.

До таких завдань він відносить зменшення енергетичної залежності України, збільшення резервів газу, які можуть бути видобуті, а також підготовку компанії до IPO (Initial Public Offering, первинного публічного розміщення акції на біржі).

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на чотири роки - з 23 березня 2020 р. до 22 березня 2024 р.