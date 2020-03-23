Нафтогаз зменшує вартість газу для населення

НАК "Нафтогаз України" зменшує вартість газу для населення.

Про це йдеться на сторінці відомства у Twitter.

"Ціну газу на березень для населення знижено на 14%" - йдеться у повідомленні.

Однак, зазначили в Нафтогазі, є нюанс - компанія не постачає газ напряму населенню, окрім Кіровоградської області.

"Згідно з урядовими правилами, газ по ПСО ми постачаємо через посередників. Сподіваємось, приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно ринковому зниженню і вона не буде перевищувати 4,3 грн/куб", - розповіли у НАК.

У відомстві зазначають, що застосували мінімально можливу, дозволену законодавством ціну "і плануємо робити це і надалі".

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Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" заявляв, що у лютому-2020 продаватиме газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів за оптовою ціною 3,95 тис. грн за 1000 кубометрів (без ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу). Це на 15% нижче, ніж у січні цього року.