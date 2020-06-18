Коболєв вважає, що зараз ідеальний час для відкриття ринку газу для населення

Період низького споживання і низьких цін є ідеальним часом для відкриття ринку газу для населення.

Про це під час hard talk дискусії на тему "Нафтогаз. Що далі?" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз у період низького споживання і низьких цін настав ідеальний час для відкриття ринку. Певні катаклізми створюють і певні можливості", - сказав Коболєв.

За його словами, наразі "Нафтогаз" втрачає кошти на тому, що між компанією і населенням є приватні посередники.

"Це посередництво вартує "Нафтогазу" і нашому акціонеру - державі - мільярдів гривень. Навіщо витрачати кошти на те, що уже не працює як механізм коригування ринку? Ці мільярди можна залишити у компанії і направити у державний бюджет", - зазначив Коболєв.

Він підкреслив, що з 1 січня ціна не контролюється, а визначається відповідно до ринкових умов.

"Зараз треба змінити формат торгівлі газом для населення, дати споживачам обирати постачальника, застосовувати заходи з енергоефективності. Гроші, які додатково отримає Нафтогаз, ми зможемо використати на збільшення видобутку та створення запасів", - додав Коболєв.

Голова правління також вказав, що відкритий ринок є обов'язковою умовою відкриття компанії для ІРО. Компанія, що працює на зарегульованому ринку, буде менш цікавою для інвесторів.

"Головною передумовою, яка залишилася не виконана - це конкурс на постачальника "останньої надії". Є ще декілька відносно дрібних речей - перехід на одиниці енергії", - наголосив Коболєв.

Як повідомлялось, в Україні з 1 липня 2020 року запускають ринок газу для населення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, спростила правила переходу до іншого постачальника газу, і тепер українці, нарешті, зможуть вільно обирати постачальника, базуючи свій вибір на кращому сервісі, умовах оплати чи обслуговування.