Міністр фінансів прогнозує подешевшання газу в наступному опалювальному сезоні.

Міністр фінансів Сергій Марченко прогнозує встановлення ринкових цін на газ і за рахунок цього - подешевшання газу в наступному опалювальному сезоні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства із посиланням на виступ Марченка в ефірі одного з телеканалів.

«Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли складний кризовий етап в економіці. Буде встановлений ринковий механізм формування ціни на газ. Зараз ціна більше 4 тисяч, тоді як на ринку ціна – 2275 гривень. Таким чином, ціна на газ в період опалювального сезону для населення буде знижена», – цитує пресслужба слова міністра.

Коментуючи взаємини з МВФ, Марченко заявив, що завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом і виділеному траншу у розмірі 5 млрд дол. Україна зможе покрити близько 8% дефіциту держбюджету, а також профінансувати виплати заробітних плат, пенсій, доплат лікарям і виплати соціально незахищеним категоріям населення.

«60 днів назад я прийшов на свою посаду і тоді у нас було багато проблем. Нам довелось вирішувати ці проблеми. Зараз, у травні, ми маємо 100-відсоткове виконання загального фонду держбюджету. І впевнено дивимось у майбутнє», – заявив очільник Мінфіну.

За його словами, кредит від МВФ не лише позитивно вплине на економіку держави, а й відкриває двері для України в питанні отримання макрофінансової допомоги від Європейської Комісії, кредиту від Світового Банку.

Як повідомляв Укрінформ, Виконавча рада МВФ запланувала на 9 червня засідання щодо України, під час якого буде прийнято рішення про нову програму кредитування Stand-by, а також щодо виділення першого траншу.

Минулого місяця у МВФ підтвердили досягнення домовленості про виділення фінансування Україні за програмою Stand-By у розмірі 5 млрд дол. упродовж 18 місяців.

На думку голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, ринок газу для населення може запрацювати, якщо виконати дві умови: дозволити громадянам змінювати постачальника незалежно від наявності боргів і заборонити облгазам відключати споживача протягом року після переходу.