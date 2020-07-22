Оптова ціна на газ для населення у липні зросла на 7%

У липні оптова ціна на газ для населення зросла на 7% проти червня - до 2,30 грн за кубометр.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України".

"У липні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), зросла на 16 копійок до 2,30 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 7% більше порівняно з червнем 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазу зауважили, що загалом, з початку року ціна ПСО знизилась на 51%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості блакитного палива сягнуло 53%.

При цьому аналітики Нафтогазу зазначають, що ціни на головних європейських газових хабах в останню декаду червня та на початку липня почали зростати, досягнувши максимальних значень з середини травня.

Водночас, наголосили у НАК, стримуючими факторами для українських цін є значні запаси газу у вітчизняних сховищах та рекордний розрив між попитом та пропозицією. Зокрема, станом на липень у ПСГ України накопичено понад 21 млрд куб. м газу, що на 42% вище показників минулого року.

"Світові ціни на газ традиційно падають у період низького попиту і ростуть напередодні опалювального сезону. І, попри коронавірус, економічну кризу і скорочення попиту, 2020 рік не став винятком з цього сезонного правила. Втім, ціна все ще рекордно низька порівняно з попередніми періодами і ми вже сьогодні можемо припустити, що в другому півріччі, в розпал опалювального сезону, вартість газу все одно буде нижче, ніж в 2019 році. За попередніми розрахунками — на 20, а то і на 30%", — спрогнозував голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Як повідомлялося, із січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов’язків розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України №17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом при цьому є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак у березні на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) провів тендер на закупівлю газу на період постачання березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін.

Відтак при розрахунку ціни газу для населення на липень Нафтогаз, як і в попередні місяці, обирав з двох можливих опцій: розрахованої за постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.

У підсумку ціна на березень була на 14% нижча за ціну лютого, ціна на квітень на 15% нижча за ціну березня, ціна на травень на 20% нижча за ціну квітня, а ціна на червень на 6% нижча за ціну травня.