У серпні ціна на газ для населення зросте – Нафтогаз

"Нафтогаз України" встановив ціну на газ для населення в серпні на рівні 3,24 грн за куб. м, що на 0,27 грн/куб.м вище, ніж місяцем раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" становить 3,24 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу "Місячний". Ціна газу зросла на 0,27 грн/куб.м через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду", – заявили в Нафтогазі.

У компанії повідомили, що із завершенням дії режиму ПСО (Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу) компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу "Місячний" на початку місяця споживання.

Нафтогаз пояснив, що тариф "Місячний" – перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Наразі всі побутові клієнти автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ.

Згідно з тарифом, споживачі можуть зекономити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт сплачуватиме за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання через особистий кабінет my.gas.ua та чат-бот GASUA.

До 1 серпня ціна газу для побутових клієнтів компанії була єдиною та публікувалася лише після 22 числа місяця споживання.