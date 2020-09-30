Україна має рекордні запаси газу і може взимку почати його експорт – Коболєв

«Нафтогаз» наступної зими не прогнозує жодних кризових явищ на ринку газу як для внутрішніх споживачів, так і для зовнішніх партнерів, і розраховує, що така ситуація зможе знизити ціну на газ для кінцевих споживачів.

Про це у середу під час зустрічі з журналістами в ході візиту до Брюсселя заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу про те, чи вдалося цього року газовикам України зламати сумну традицію останніх років щодо газових криз та воєн навколо газового постачання та газового транзиту, які раз за разом траплялися із наближенням новорічних свят.

«Поки що все дійсно спокійно. Ми не очікуємо якихось кризових явищ або сплесків. В нас рекордна кількість газу у підземних сховищах, що дозволяє говорити про те, що за будь-якої кризової ситуації українські споживачі не постраждають, і газу буде достатньо. Я вважаю високо ймовірним сценарій, коли цієї зими Україна почне експортувати газ. Якщо це станеться, тоді цінові параметри на українському ринку кардинально зміняться у бік зменшення», - сказав Коболєв.

Він зауважив, що таке зниження цінових показників для газу залежатиме від ситуації на ринку. Якщо не буде кризових явищ або газових війн в інших частинах Європи, і всі постачальники газу продовжать працювати у «стандартному» режимі, ймовірність позитивних для споживача змін на українському ринку газу є досить високою.

«Я дуже сподіваюсь, що це стане підтвердженням того, що реформа газового ринку є насправді дуже важливою для кінцевого споживача, що вона працює на нього. Зараз певні українські популісти хотіли б довести, що українці не хочуть ніякого ринку, але це - неправда. Ми освічена й розумна нація, в нас точно є розуміння, що таке правильний ринок, і навіщо він потрібен», - сказав керівник Нафтогазу.

Він зауважив, зима може принести дуже позитивні новини для споживачів, але буде складною для постачальників та виробників газу, що стикаються з падінням цін на газ в умовах зниження попиту, що пов’язано із кризою коронавірусу. При цьому газові трейдери, за його словами, продовжуватимуть традиційні торговельні операції, із закачуванням більш дешевого газу влітку та викачуванням його взимку за більш високими цінами. Але саме насиченість ринку газом може мати ефект цінового тиску на постачальників газу на внутрішньому ринку.

За словами Андрія Коболєва, зараз приблизно половина обсягів газу, що був закачаний в українські підземні сховища, є власністю Нафтогазу, що також є рекордним та позитивним показником.

«Із того, що закачано, більше 13 мільярдів кубометрів газу належать приватним компаніям. З цих 13 мільярдів десь 10 мільярдів знаходяться у видобувному стані. Це означає, що з великою ймовірністю власники цього газу планують взимку подавати та повертати його до країн Європи. Чи будуть вони це робити, - залежатиме від того, що відбуватиметься на ринку. Але, якщо вони це зроблять, це означатиме, що ціна на українському ринку газу буде під високим тиском внаслідок високої пропозиції. Зрозуміло, що такий механізм ринку залежатиме від погоди, від оптового попиту в Європі та від попиту в Україні. Але ймовірність подібного ринкового ефекту на ціну (газу) є високою.

Як вже повідомляв Укрінформ, в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 20 вересня було накопичено понад 27 млрд кубометрів газу. Усього на території України, без урахування Криму, знаходяться 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю 31 млрд кубометрів.