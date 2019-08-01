Коболєв сподівається, що росіяни приїдуть до Брюсселя на газові переговори

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сподівається, що російська делегація приїде 16 вересня до Брюсселя на тристоронні переговори щодо продовження транзиту газу з Росії до Європи через Україну, але підтвердження ще немає.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Handelsblatt.

"Російські чиновники навіть не приїхали до Брюсселя на технічну підготовку тристоронньої зустрічі - Росія, Україна, ЄС - у січні. Вони відкладали наступний раунд на місяці і навіть не підтвердили зустріч у вересні", - сказав Коболєв.

Він має сумніви, що Росія дотримуватиметься обіцянки, яку дала канцлеру ФРН Ангелі Меркель щодо продовження транзиту газу через Україну після запуску газогону Nord Stream 2. "Обіцяти щось, а потім тримати слово, - це лише дві різні речі", - зазначив Коболев.

За його словами, "Нафтогаз" жодних подібних обіцянок від російської сторони не отримував.

Він зауважив, що у разі припинення транзиту Україна щороку недоотримуватиме понад 3 млрд доларів, що дорівнює 2,5% ВВП.

Також Коболєв зазначив, що дії "Газпрому" спричиняють значне знецінення газової мережі України.

"І за це Росія повинна виплатити компенсацію за існуючим контрактом. Ми вже подали такі позови, і якщо "Газпром" не підпише нову транзитну угоду, наші шанси на перемогу дуже високі", - запевнив Коболєв.

На запитання, це є впевненість у тому, що Росія заплатить, глава "Нафтогазу" висловив упевненість, що так.

"Ось чому ми блокуємо численні активи "Газпрому" в Нідерландах, Англії, Швейцарії та інших місцях. "Газпром" щойно не спромігся зупинити примусове виконання наших вимог щодо арешту в Люксембурзі. Я переконаний, що "Газпром" заплатить", - заявив він.

Як повідомлялося, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

У Нафтогазі заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років. За їх даними, пропозиція погоджена з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.

Тим часом 26 липня міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія запропонувала Україні продовжити чинний контракт на транзит газу на рік.

Планується, що переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про транзит російського газу відбудуться у вересні.