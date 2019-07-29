Нафтогаз має план "Б" щодо транзиту російського газу — Коболєв

НАК "Нафтогаз України" має запасний план на випадок, якщо перемовини з Газпромом щодо транзиту газу будуть невдалими.

Про це у інтерв'ю каналу "KRYM - критичне мислення" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми не проти перемовин. Ми завжди готові їх вести. Ми їх ведемо з бажанням мати контракт. Ми їх ведемо з бажанням мати нормальні відносини. Але при цьому ми чітко говоримо: у нас завжди є план Б. Цей план Б ми вже декілька разів реалізовували у відносинах з Газпромом. Кожного разу цей план рятував ситуацію", - сказав Коболєв.

За його словами, якщо станеться так, що Росії вдасться побудувати Північний потік - 2, Україна через Нафтогаз зможе отримати компенсацію.

"Через новий судовий процес у Стокгольмі, у якому Нафтогаз вимагає від Газпрому певні фінансові компенсації через ті механізми, які нам дозволяє чинний контракт. Ми точно його (позов — ред.) не ініціювали, але чітко показали, якщо з нами не домовлятися, це завжди матиме наслідки", - нагадав Коболєв.

Він підкреслив, що кінцева мета переговорів Нафтогазу та Газпрому — підписання нового контракту на максимально довгий період з максимально вигідними для України умовами.

Як повідомляв Укрінформ, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року. У Нафтогазі заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років. За даними НАК, пропозиція погоджена з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.

Планується, що переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про транзит російського газу відбудуться у вересні. При цьому, 26 липня міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія запропонувала Україні продовжити на рік чинний контракт на транзит газу.