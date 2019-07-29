Україна готується до найгіршого "газового" сценарію - Герус

Україна планує мати максимально повні газосховища, щоб бути готовою до найгіршого сценарію - припинення транзиту російського газу через українську територію.

Про це заявив представник Президента у Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо ти готовий до найгіршого сценарію, то він, скоріш за все, не відбудеться. Тому готуємось, щоб мати максимально повні газосховища і за рахунок цього ресурсу проходити зиму без транзиту", - сказав він.

Герус додав, що є інтерес європейських компаній за своп-угодами, тобто вони зараз закачують газ в українські газосховища, умовно його продають і через рік викуповують назад.

"Приватні трейдери також закачують газ в ПГС для того, щоби його продавати взимку", - зазначив Герус.

Представник Президента нагадав, що "Газпром" був готовий відновити переговори після виборів, коли буде зрозуміла українська політична палітра і новий уряд.

"Я думаю, що зараз воно вже очевидно зрозуміло, тому найближчим часом будуть відновлені перемовини з Росією стосовно транзиту і закупівель газу, тому що у нас є рішення Стокгольмського арбітражу, згідно із яким 5 мільярдів кубометрів газу має бути закуплено по ціні хабу без всіляких плюсів", - зазначив Герус.

Як повідомлялося, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

У Нафтогазі заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років. За їх даними, пропозиція погоджена з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.

Планується, що переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про транзит російського газу відбудуться у вересні.

Тим часом 26 липня міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія запропонувала Україні продовжити на рік чинний контракт на транзит газу.