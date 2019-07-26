Герус каже, що Україна проживе і без російського дизпалива

Українські компанії та уряд готові до призупинення поставок дизельного палива компанією Wexler і планують налагодити імпорт цієї продукції з альтернативних джерел.

По це написав представник Президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, коментуючи заяву компанії Wexler, яка поставляє в Україну дизель від російської держкомпанії Роснєфть, про призупинення цих поставок через відповідний трубопровід.

"До такого сценарію припинення поставок ми також готові. На сьогодні деякі мережі АЗС та крупні споживачі вже законтрактували танкери із дизпаливом, які прямують в українські порти. У понеділок (29 липня - ред.) о 10 ранку в Міністерстві інфраструктури буде нарада, щоб ми мали скоординовану та ефективно працюючу логістику портів та залізниці, щоб не виникало вузьких місць. Саме імпорт із альтернативних джерел буде заміщати ці трубопровідні поставки", - заявив Герус.

Представник Президента в уряді запевнив, що ніякого дефіциту дизпалива на українському ринку не буде, цінової нестабільності не буде, незалежно від нових повідомлень компанії Wexler. Також він попередив, що дії компанії перевірить Антимонопольний комітет України.

Він зазначив, що компанії Роснєфть та Wexler контролює понад 41% українського ринку дизельного палива і Wexler вже вдруге публічно через Facebook оголошує про свої комерційні плани, що є нетиповим для трейдингу.

"Це, звичайно, вибір компанії, чи постачати дизель. Але якщо вже трубопровід був виведений сумнівним способом із державної власності, то варто хоча би заплатити податок державі Україна. Адже деякі політики-бізнесмени ще недавно так палко заявляли про турботу за український народ. А от платити податки в бюджет того ж українського народу чомусь не хочеться", - наголосив Герус.

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Як повідомляв Укрінформ, Wexler Group заявила про припинення з 1 серпня поставок російського дизпалива після встановлення в Україні спецмита на імпорт цієї продукції трубопровідним транспортом.

Wexler Group є найбільшим імпортером російського дизпалива нафтопродуктопроводом "ПрикарпатЗахідтранс"; на українські компанії цієї групи у першому півріччі 2019 року припадало 35% всього трубопроводного імпорту дизпалива. Крім Wexler цим трубопроводом поставляють нафтопродукти компанії ОККО, WOG, Glusco, "Альянс Енерго Трейд".

Із 1 серпня 2019 року в Україні запроваджується спеціальне мито на дизельне паливо, що імпортуються з Росії трубопровідним транспортом. З 1 серпня воно становитиме 3,75%, із 1 жовтня 2019 року — 4%.