Найбільший імпортер дизпалива в Україну припиняє поставки з РФ

Wexler Group повідомила клієнтам та партнерам про припинення з 1 серпня поставок дизельного палива походженням із РФ трубопровідним транспортом через встановлення в Україні спецмита.

Про це йдеться на сайті компанії у Facebook.

"З 1-го серпня Wexler Group вимушена призупинити поставки дизельного палива походженням з РФ трубопровідним транспортом у зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України № 624 про "Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України", якою, зокрема, встановлюється додаткове спецмито 3,75% з 1-го серпня та 4% з 1-го жовтня на імпорт дизельного палива", - зазначається в повідомленні.

У компанії пояснили, що додаткове спецмито робить подальші поставки палива трубопровідним транспортом економічно недоцільними.

Щоб задовольнити попит клієнтів, група Wexler активно займається диверсифікацією джерел та способів поставок, зазначається у повідомленні.

За інформацією сайту еnkorr, Wexler Group є найбільшим імпортером російського дизпалива нафтопроводом "ПрикарпатЗахідтранс"; на українські компанії цієї групи у першому півріччі 2019 року припадало 35% всього імпорту ДТ трубопроводом "ПрикарпатЗахідтранс". Крім Wexler, великими імпортерами російського ДТ цим трубопроводом є компанії ОККО, WOG, Glusco, "Альянс Енерго Трейд".

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Як повідомляв Укрінформ, із 1 серпня в Україні запроваджується спеціальне мито на дизельне паливо та скраплений газ, що імпортуються з Росії.

Відповідно до постанови № 624 від 17 липня, спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом, буде становити 3,75% з 1 серпня та 4% із 1 жовтня 2019 року. Спецмито на поставки скрапленого газу дорівнюватиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% із 1 жовтня.

Кабмін оголосив про намір ввести спецмито на російське дизпаливо ще 15 травня. Планувалося на імпортні поставки до 2,5 млн тонн за рік ввести мито у 2% і 25% на поставки, які перевищували цей обсяг.

Поставки з Росії у 2018 році забезпечили 40% українського ринку дизельного палива — 2,6 млн тонн. У першому півріччі 2019 року в Україну надійшло 1,38 млн тонн російського дизпалива, що на 23,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року, а його частка на українському ринку сягнула 44%.

Імпорт скрапленого газу з Росії у 2018 році становив 503 тис. тонн, або 29% від обсягу внутрішнього ринку. У першому півріччі 2019 року до України було поставлено 317,6 тис. тонн цього пального з Росії, його частка на внутрішньому ринку збільшилася до 37%.