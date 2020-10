Міненерго представило Концепцію реформи вугільної галузі до 2027 року

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів перше засідання Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів, на якому розглянули питання створення Концепції реформування галузі та Національної програми з трансформації вугільних регіонів до 2027 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Шмигаль наголосив, що реформування вугільної галузі визначено Президентом України одним із пріоритетних завдань, і ця тема неодноразово порушувалася на зустрічах із міжнародними партнерами України.

«Персонально обговорили вугільну трансформацію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. Всі міжнародні партнери готові підтримувати наші прагнення та ініціативи в справедливій трансформації вугільних регіонів», — сказав він.

Прем’єр-міністр зауважив, що зараз багато вугільних компаній вичерпують свій ресурс, тому необхідно вже сьогодні розробити відповідні концепції, стратегії та запустити пілотні проєкти.

На засіданні в. о. міністра енергетики Ольга Буславець презентувала Концепцію реформування вугледобувної промисловості та план пріоритетних дій уряду у вугільній галузі. У ній окреслені основні проблеми вугледобувної промисловості та запропоновані можливі шляхи їх розв’язання.

«Галузь потребує термінового та комплексного реформування, яке буде виходити з потреб держави у сфері енергетики, соціального розвитку шахтарських регіонів та міжнародних зобов’язань України, своєю чергою, базуючись на об’єктивних можливостях як державної галузі та органів державної влади», — зазначила Буславець.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов представив бачення Національної програми трансформації вугільних регіонів України до 2027 року. Концепція містить ключові принципи та компоненти трансформації регіонів, а також шляхи стимулювання інвестицій на вугледобувних територіях.

Як повідомляв Укрінформ, уряд України працює над планом переходу для вугільних регіонів, прагнучи диверсифікувати їх економіку завдяки формуванню сприятливих умов для розвитку нових секторів та створення нових робочих місць, і забезпеченню рівних можливостей шахтарям та працівникам галузей, безпосередньо пов’язаних з гірничодобувним сектором.

Згаданий проєкт підпадає під Ініціативу платформи трансформації вугільних регіонів для Західних Балкан та України, започатковану у вересні 2019 року під керівництвом Світового банку та Європейської Комісії (Directorate-General for Energy та Directorate-General for Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations, Генеральний директорат ЄК з питань енергетики і Генеральний директорат ЄК з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС), за концептуальної підтримки у сфері економічного переходу, наданої урядом Польщі та рішень конференції ООН зі зміни клімату 2018 року.

Платформа має на меті полегшити процес енергетичного переходу, а також економічної трансформації вугільних регіонів до низьковуглецевої економіки, надаючи поради, розробляючи наукові матеріали та сприяючи співпраці між регіонами. Платформа базується на досвіді Ініціативи Європейської комісії для вугільних регіонів на перехідному етапі (Initiative for Coal Regions in Transition) і розширює її рамки, пропонуючи більше можливостей для обміну ідеями та знаннями з використанням фізичних і віртуальних можливостей навчання.