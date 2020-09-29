Міненерго пропонує закласти 2 мільярди на модернізацію шахт у бюджеті-21

Міністерство енергетики пропонує закласти 2 млрд грн на модернізацію шахт у проєкті бюджету на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Окрему увагу Міненерго приділяє вугільній галузі... Міністерство пропонує передбачити на модернізацію шахт 2 млрд грн. Це мінімальна потреба в державній підтримці, щоб стабілізувати ситуацію на державних вугледобувних підприємствах, Це дозволить повністю оснастити 8 лав на 8 державних шахтах. Приріст видобутку вугілля дозволить зменшити собівартість вугільної продукції та навантаження на державний бюджет", - ідеться у повідомленні.

Крім того, для державних вугледобувних підприємств пропонується виділити 1,4 млрд грн на погашення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка накопичувалася з 2014 року.

"Зростання заборгованості з ЄСВ призводить до порушення прав працівників на соціальний захист, зокрема до незарахування періоду роботи, за який не сплачено єдиний внесок, до страхового стажу працівників, що негативно впливає на розмір пенсій, лікарняних та інших страхових виплат", - зазначили у Міненерго.

Як повідомлялось, в. о. міністра енергетики Ольга Буславець представила народним депутатам з профільного комітету Верховної Ради нагальні потреби ПЕК та сфери енергоефективності в коштах держбюджету на 2021 рік. Пропонується передбачити фінансування на енергоефективні проєктіи, модернізацію вугільних шахт, захист коштів для виведення з експлуатації атомних енергоблоків, погашення заборгованості з ЄСВ для вугледобувних підприємств, розрахунки за "зеленим" тарифом та погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії.