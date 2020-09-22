Дискусії щодо об'єднання Центренерго та шахт ведуться - ФДМУ

В уряді нині ведуться дискусії щодо об'єднання ПАТ "Центренерго" та державних шахт.

Про це на пресконференції на тему "Україна: які інвестиційні проєкти повернуть Україну в поле зору іноземних інвесторів?" сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо об'єднання "Центренерго" та державних шахт, то в уряді є така дискусія. В попередні роки, коли Центренерго не приватизовувався, були поради радників, як забезпечити баланс вугілля (цієї - ред.) компанії", - сказав Сенниченко.

Він додав, що Фонд держмайна залучений для того, "аби об'єднати деякі перспективні шахти і Центренерго".

Як повідомляв Укрінформ, Фонд держмайна у липні 2017 року на конкурсі обрав радником з приватизації ПАТ "Центренерго" компанію Ernst & Young z Corporate Finance sp.k (польський підрозділ EY). Конкурс із продажу держпакета акцій Центренерго, який було оголошено в жовтні 2018 року, не відбувся. Тоді обидві компанії, які подали заявки на участь, не були допущені до конкурсу.

15 січня 2020 року було оприлюднено перелік об’єктів великої приватизації на 2020 рік, серед яких і Центренерго.

У червні 2020 року уряд своїм рішенням зобов'язав енергогенеруючі компанії викуповувати українське вугілля для виробництва електроенергії.

У липні, на тлі протестів гірників, Міністерство енергетики рекомендувало Центренерго визначитись із перспективами закупівель вугільної продукції до кінця року. В.о. міністра енергетики Ольга Буславець зазначала, що на друге півріччя Центренерго потребує орієнтовно 2,4 млн тонн вугільної продукції, з яких державні шахти можуть забезпечити лише близько половини. Решту Центренерго має можливість закуповувати у вітчизняних виробників за конкурентними цінами.

Кабінет Міністрів доручив опрацювати питання об'єднання ПАТ "Центренерго" та державних шахт, повідомив 2 вересня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Міненерго та Фонд держмайна мали оперативно опрацювати моделі такого об'єднання.