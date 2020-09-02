Центренерго планують об'єднати з держшахтами

Кабінет Міністрів доручив опрацювати питання об'єднання "Центренерго" та державних шахт.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми прийняли рішення про утворення міжвідомчої робочої групи з опрацювання питання визначення моделі об'єднання за участю державних вугледобувних підприємств та ПАТ "Центренерго", - сказав Шмигаль.

За його словами, Міненерго та Фонд держмайна отримали доручення оперативно опрацювати моделі такого об'єднання.

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"У тому числі, ті підприємства, які на сьогодні перебувають в оренді та можуть бути повернені в управління держави", - зазначив Шмигаль.