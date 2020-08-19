Уряд врегулював питання підготовки до приватизації Центренерго
Таке рішення було прийняте на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Метою прийняття відповідного рішення є врегулювання питання забезпечення підготовки до приватизації та продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства "Центренерго" відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", - пояснив рішення міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.
За його словами, така необхідність виникла тому, що згідно з чинними нормативно-правовими актами строк розміщення акцій та термін дії висновку про вартість державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" закінчився, але продаж об'єкта приватизації не відбувся.
Так само закінчився і строк виконання радником його обов'язків згідно з договором, укладеним між Фондом державного майна України та компанією Ernst & Young.
Саме тому і виникла необхідність врегулювання питання забезпечення проведення приватизації відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".
Як повідомлялось, Фонд держмайна у липні 2017 року на конкурсі обрав радником з приватизації ПАТ "Центренерго" компанію Ernst & Young z Corporate Finance sp.k (польський підрозділ EY).
Конкурс з продажу держпакета акцій "Центренерго", який було оголошено в жовтні 2018 року, не відбувся. Тоді обидві компанії, які подали заявки на участь, не були допущені до конкурсу.