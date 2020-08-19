Уряд врегулював питання підготовки до приватизації Центренерго

Уряд затвердив розпорядження "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №111 "Про визначення радника для підготовки до приватизації та продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства "Центренерго" розміром 78,289 відсотка статутного капіталу товариства та оплати його послуг".

Таке рішення було прийняте на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою прийняття відповідного рішення є врегулювання питання забезпечення підготовки до приватизації та продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства "Центренерго" відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", - пояснив рішення міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

За його словами, така необхідність виникла тому, що згідно з чинними нормативно-правовими актами строк розміщення акцій та термін дії висновку про вартість державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" закінчився, але продаж об'єкта приватизації не відбувся.

Так само закінчився і строк виконання радником його обов'язків згідно з договором, укладеним між Фондом державного майна України та компанією Ernst & Young.

Саме тому і виникла необхідність врегулювання питання забезпечення проведення приватизації відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

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Як повідомлялось, Фонд держмайна у липні 2017 року на конкурсі обрав радником з приватизації ПАТ "Центренерго" компанію Ernst & Young z Corporate Finance sp.k (польський підрозділ EY).

Конкурс з продажу держпакета акцій "Центренерго", який було оголошено в жовтні 2018 року, не відбувся. Тоді обидві компанії, які подали заявки на участь, не були допущені до конкурсу.