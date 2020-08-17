Центренерго досі не отримало кредит від держбанків на закупівлю вугілля

ПАТ "Центренерго" не змогло відкрити цільову кредитну лінію у державних банках для розрахунків за українське вугілля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що попри численні звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з пропозиціями удосконалення правил ринку, а також складні переговори за участю Міністерства енергетики з провідними державними банками щодо відкриття цільової кредитної лінії для розрахунків за українське вугілля, результат виявися негативним.

Разом з тим, оскільки компанія має викуповувати вугілля з державних шахт, дирекція ПАТ "Центренерго" ухвалила рішення про продаж із аукціону електроенергії на період до кінця року. Аукціон дав змогу отримати більш ніж 400 млн грн.

"Сподіваємося, кошти, які будуть сплачені державним вуглевидобувним підприємствам, допоможуть збільшити видобуток, і як наслідок – зменшити собівартість продукції та зробити умови праці шахтарів безпечнішими", - зазначили у компанії.

Втім, у компанії вважають, що вказане рішення лише тимчасово поліпшить ситуацію.

"Тому з метою скорочення збитків, максимального наближення собівартості мегавата електроенергії до його ринкової вартості, державна енергогенеруюча компанія підготувала звернення до прем'єр-міністра України та до Міненерго про перегляд відпускної ціни вугілля до ринкового рівня. Адже без такого кроку збитковість генерації електроенергії на державному підприємстві неминуче призведе до ланцюжкової реакції щодо державних шахт", - повідомляє компанія.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики за дорученням президента Володимира Зеленського завершило медіацію між представниками вуглевидобувних підприємств та ПАТ "Центренерго". Для закупівлі вугілля з державних і приватних шахт компанія мала відкрити кредитну лінію у державних банках "Укргазбанк" та "Ощадбанк". Однак врешті-решт компанія так і не змогла домовитися з фінустановами. Пізніше Міненерго заявило, що допоможе ПАТ "Центренерго" отримати кошти для закупівлі вугілля з українських шахт.