Підтримка шахтарів: Центренерго у липні перерахувало за вугілля понад 200 мільйонів

За липень 2020 року ПАТ "Центренерго" перерахувало вуглевидобувним підприємствам України понад 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"За липень 2020 року ПАТ "Центренерго" перерахувало вуглевидобувним підприємствам України понад 200 мільйонів гривень. Це на 80 мільйонів гривень більше, ніж було передбачено графіком розрахунків на цей місяць", - йдеться у повідомленні.

Наразі компанія аналізує свій фінансовий баланс і становище ринку для формування плану розрахунків із шахтами на серпень.

"Підтримку вітчизняної вугільної галузі в "Центренерго" вважають одним зі своїх важливих стратегічних завдань", - зазначили у компанії.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики за дорученням Президента Володимира Зеленського завершило медіацію між представниками вуглевидобувних підприємств та ПАТ "Центренерго". Для закупівлі вугілля у державних і приватних шахт "Центренерго" мало відкрити кредитну лінію у державних банках "Укргазбанк" та "Ощадбанк".

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На адресу ТЕС "Центренерго" вже було відправлено перші 50 вагонів з вугіллям в рамках контракту на постачання палива між ПАТ "Центренерго" та компанією «ДТЕК Енерго». 17 червня Кабінет Міністрів, за ініціативи Міненерго, прийняв рішення щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля на тепловій генерації.