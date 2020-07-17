Центренерго не має обігових коштів на закупівлю вугілля у ДТЕК

ПАТ "Центренерго" заявляє про відсутність обігових коштів на закупівлю вугілля у компанії ДТЕК.

Про це повідомляється на сайті Центренерго.

"Болісний фактор, важливий з точки зору стратегічного контракту з ДТЕК та й економіки "Центренерго" в цілому – відсутність у підприємства обігових коштів. Міненерго обіцяло сприяння в отриманні кредитів у державних банках і була проведена відповідна робоча нарада під головуванням Ольги Буславець, однак на сьогодні всі переговорні можливості ПАТ "Центренерго" вичерпані повністю, а жодних зрушень у цьому питанні немає", - йдеться у повідомленні.

Виконуючий обов’язки генерального директора ПАТ "Центренерго" Олександр Корчинський звернувся до в.о. міністра енергетики Ольги Буславець з проханням про повторну нараду для остаточного з’ясування позицій зацікавлених сторін.

Як повідомлялося, "Центренерго" домовилося викуповувати вугілля з шахт ДТЕК. Наразі за оперативним контрактом між ПАТ "Центренерго" і ДТЕК іде відпрацювання економічних і технічних параметрів, після аналізу яких і буде розроблений новий стратегічний контракт. Втім, зазначили у компанії, без створення справедливої об’єктивної формули ціноутворення, відкриття кредитної лінії для отримання обігових коштів ПАТ "Центренерго" не зможе рухатися в цьому напрямку.

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Минулого тижня Міністерство енергетики за дорученням Президента Володимира Зеленського завершило медіацію між представниками вуглевидобувних підприємств та ПАТ "Центренерго". Для закупівлі вугілля з державних і приватних шахт "Центренерго" відкрило кредитну лінію у державних банках "Укргазбанк" та "Ощадбанк".

Уже цього тижня на адресу ТЕС "Центренерго" було відправлено перші 50 вагонів з вугіллям в рамках контракту на постачання палива між державною компанією та ДТЕК Енерго.