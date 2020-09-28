Україна входить у п'ятірку найбільших споживачів скрапленого газу на транспорті

За обсягами використання скрапленого газу на транспорті Україна входить у п'ятірку найбільших на планеті – в 2020 році обсяг споживання цього ресурсу перевищить 2 млн тонн. У структурі реалізації моторного пального частка скрапленого газу досягла 33%.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Консалтингової групи "А-95".

Водночас, на думку аналітиків, структура споживання моторного пального в Україні потребує корекції задля максимального використання нафтопереробних потужностей, вирівнювання торгового балансу і збільшення податкових надходжень.

"Український кошик моторних палив нетиповий з погляду світової практики і породжує цілу низку серйозних проблем. Це передусім занепад і цілком ймовірне зникнення внутрішньої нафтопереробки, зниження податкових надходжень, збільшення імпорту скрапленого газу і дизпального з Росії й Білорусі", – заявив директор "А-95" Сергій Куюн.

Експерт зазначає, що причина диспропорції в споживанні нафтопродуктів – незбалансоване оподаткування. Акциз на скраплений газ в чотири рази нижчий, ніж на бензин, – 52 проти 213 євро за 1000 л. Майже вдвічі нижчий за акциз на бензин податок на дизпальне – 139,5 євро за 1000 л.

Такий перекіс призвів до деформації в споживанні, оскільки пальне з низьким акцизом стає більш привабливим для споживача. Так, із 2013-го по 2019 роки споживання скрапленого газу в Україні зросло на 115%, дизпального – на 17%, тоді як використання бензину скоротилося на 43%.

"Величезний попит на скраплений газ і дизпальне стимулює їх імпорт, понад 70% якого припадає на Росію й Білорусь. Тим часом українські НПЗ, які працюють на українській і неросійській імпортній сировині, завантажені менш ніж на 50%. Вони не мають змоги продати бензин, а відмовитися від його випуску неможливо технологічно", – сказав Куюн.

Перехід споживачів на палива з низьким податком б'є і по держбюджету, нагадав експерт. Акцизи з нафтопродуктів є основним джерелом наповнення Дорожнього фонду, з якого фінансується будівництво і ремонт доріг.

Для виходу на оптимальний кошик споживання нафтопродуктів необхідна корекція ставок акцизу. За розрахунками експертів Консалтингової групи "А-95", якщо сьогодні акциз на газ становить 24,4% від акцизу на бензин, то для вирішення завдання збалансованого нафтопродуктозабезпечення це співвідношення має становити не менше 70-75%. При цьому акцизний податок на дизпальне можна залишити на нинішньому рівні.

"Бензин стане доступнішим, скраплений газ здорожчає, але збереже свою цінову привабливість, НПЗ отримають перспективу розвитку, ринок знизить залежність від імпорту, а держава отримає додаткові податки", – заявили в "А-95", підкресливши, що вихід на нову структуру споживання буде плавним і займе не менше п'яти років.

Як повідомляв Укрінформ, даними Держстату, із серпня 2019 року по серпень 2020 року в Україні подешевшали всі види моторного пального, крім скрапленого газу, ціна на який зросла на 2,2% - до 12,01 грн за 1 л.