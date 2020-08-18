Уряд встановив мита на імпорт дизпалива, скрапленого газу та вугілля з Росії

Кабінет міністрів запровадив спеціальні мита на імпорт дизельного палива, скрапленого газу, та більшості сортів вугілля походженням з Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів №719 від 17 серпня 2020 року "Про запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України", мито накладається за такими ставками:

- для важких дистилятів (газойлів) — 4%;

- для газів скраплених — 3%;

- для всіх типів вугілля (крім антрациту та вугілля, що використовується у металургійній і коксохімічній промисловості) — 65%.

У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за визначеними цим пунктом ставками.

Вказана постанова набирає чинності з дня її опублікування і втрачає чинність 31 грудня 2020 року або після припинення застосування Російською Федерацією дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України.

Як повідомлялося, 4 червня 2020 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною постанову Кабміну №624 від 17 липня 2019 року "Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України" про введення спеціального мита на імпорт дизельного палива і скрапленого газу з Росії; 4 серпня суд відхилив апеляцію Кабміну і рішення про скасування мит вступило в силу.