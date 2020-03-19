Мито на російське вугілля позитивно вплине на українську галузь - Міненерго

Запровадження мита на вугілля походженням із Російської Федерації має позитивно вплинути на українську вугільну галузь.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля із посиланням на т. в. о. міністра Віталія Шубіна.

"Уряд вживає заходи для врегулювання ситуації на енергетичному ринку. Зокрема, прийнято постанову Кабінету міністрів про введення спеціального мита для електроенергії та вугілля, що ввозяться на митну територію України з РФ, крім антрациту та коксівного вугілля, у розмірі 65% із 1 квітня 2020 року. Це рішення має позитивно вплинути на ситуацію у вугільній галузі України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 18 березня ухвалив рішення про введення спецмита для російських електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного.