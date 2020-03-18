Уряд ввів 65% мита на російську електроенергію та вугілля

Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення спеціального мита для російських електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного.

Відповідне рішення представив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропонується запровадити спеціальне мито на окремі товари походженням з РФ, що ввозяться на митну територію України - для електричної енергії згідно з кодами та всіх типів вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля, - у розмірі 65% з 1 квітня 2020 року", - сказав Петрашко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2019 р. встановив 2% мито на імпорт електроенергії з Росії.

Україна 1 жовтня 2019 року відновила комерційний імпорт електроенергії з РФ.

Загалом п'ять українських компаній викупили доступ до 1,1 ГВт пропускної здатності мереж для імпорту електроенергії з Росії в жовтні минулого року.