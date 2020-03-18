Уряд ввів 65% мита на російську електроенергію та вугілля
Відповідне рішення представив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Пропонується запровадити спеціальне мито на окремі товари походженням з РФ, що ввозяться на митну територію України - для електричної енергії згідно з кодами та всіх типів вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля, - у розмірі 65% з 1 квітня 2020 року", - сказав Петрашко.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2019 р. встановив 2% мито на імпорт електроенергії з Росії.
Україна 1 жовтня 2019 року відновила комерційний імпорт електроенергії з РФ.
Загалом п'ять українських компаній викупили доступ до 1,1 ГВт пропускної здатності мереж для імпорту електроенергії з Росії в жовтні минулого року.