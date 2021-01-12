Повідомлення про відкриття валютного рахунку в іноземному банку можна подати електронкою

Завдяки модернізації Реєстру декларацій подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в іноземному банку можна в електронному вигляді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У кінці грудня 2020 року Нацагентство забезпечило модернізацію Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій). Завдяки цьому Реєстр декларацій став зручнішим у користуванні як для суб’єктів декларування, так і для інших громадян.

Серед головних оновлень – можливість подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента в електронному вигляді (наказ від 17.12.2020 № 574/20).

“Суб’єкт декларування може подати повідомлення шляхом заповнення електронної форми через персональний електронний кабінет суб’єкта декларування з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, - йдеться в наказі.

У разі подання повідомлення через персональний електронний кабінет, таке повідомлення в паперовому вигляді не подається. Водночас, за необхідності суб’єкти декларування можуть подати повідомлення про відкриття рахунку в установі банку-нерезидента ними або членами їхньої сім’ї й у паперовому вигляді.

Інформування НАЗК про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента передбачено ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції».