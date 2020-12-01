Українці в листопаді купили валюти більше, ніж продали

Українці в листопаді купили валюти більше, ніж продали

Укрінформ
За результатами листопада 2020 року населення придбало валюти більше, ніж продало її протягом минулого місяця.

Як передає Укрінформ, про це написав голова ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

"На готівковому валютному ринку у 2-ій декаді листопада продаж населенням іноземної валюти перевищував купівлю, проте в цілому за результатами листопада купівля населенням іноземної валюти вперше з початку року переважала її продаж", - зазначив Данилишин.

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Загалом у листопаді чистий продаж готівкової іноземної валюти банками становив близько 135 млн дол. Зі слів голови ради НБУ, курс гривні на міжбанківському валютному ринку за минулий тиждень знецінився на 0,5% під впливом переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією (на 35 млн дол. у день), яке частково закривалося за рахунок валютної позиції банків.

В умовах помірного тиску на обмінний курс гривні Національний банк третій тиждень поспіль утримувався від проведення операцій на валютному ринку. В цілому позитивне сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку року становить майже 750 млн дол.

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Як повідомляв Укрінформ, підтримати гривню в середньостроковій перспективі можуть очікування відновлення співробітництва з МВФ. Долар протягом грудня, за прогнозами аналітиків, торгуватиметься в діапазоні 27,9-29,0 грн, євро – в діапазоні 33,3-34,6 грн. Втім, курс євро дещо менш передбачуваний і може вийти за зазначені рамки в разі сильних коливань валютної пари EUR/USD на світовому ринку.

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