Гривня слабка, бо потрібні гроші на дивіденди, бензин та імпорт

Цьогорічний грудень обіцяє бути найважчим місяцем фінансового року для національної валюти

Після невеликого, але стрімкого зміцнення на початку листопада, гривня до кінця місяця втратила свої позиції і продовжує плавно девальвувати. Якщо ж говорити про динаміку від початку року, гривня знизилася до долара майже на 17%. За цим показником її «випереджають» такі колишні колеги по СНД як білоруський рубль (-18,5%), російський рубль (-18,4%) та киргизький сом (-18%).

Очікується, що цьогорічний грудень буде особливо важким місяцем фінансового року для вітчизняної валюти. Аналітики стверджують, що з урахуванням проблеми дефіциту бюджету, пробуксовування переговорів з МВФ, загрози повного “новорічного” локдауна і зростання цін на енергоносії, валютний ринок буде все більше лихоманити. А втім, прийняття хоч і високодефіцитного, та все ж погодженого з кредиторами, бюджету додасть національній валюті трохи оптимізму. Якщо не зараз, то можливо трохи згодом.

Куди поділася валюта?

Після стрімкого зміцнення на початку листопада з 28,62 грн/$ (2 листопада) до 28,1 грн/$ (9 листопада), починаючи з третього тижня листопада нацвалюта почала знову послаблюватися і до кінця місяця досягла 28,53-28,51 грн/$. (Див. графік). Тобто, долар ще не повністю, але відвоював втрачені було позиції.

Як зазначають аналітики фінансового порталу Minfin, надлишку пропозиції валюти на торгах минулого тижня не було, а попит поступово збільшувався. Валюта була потрібна як нерезидентам, що виходили з вітчизняних цінних паперів або ж готувалися до виплати дивідендів, так і місцевим великим клієнтам.

«Серед українських компаній виділялися великі ритейлерські мережі та імпортери енергоносіїв. У перших йшов період розпродажів і необхідно було розраховуватися за імпортні товари, які вони продавали в магазинах та через інтернет-майданчики. А у других – зростали світові ціни на нафтопродукти. Це змушувало нафтотрейдерів поспішати закривати свої зовнішньоекономічні контракти на постачання в країну бензину і дизпалива за старими цінами. Нацбанку в цій ситуації нічого було викуповувати в резерви. Регулятор залишався лише в ролі спостерігача», – йдеться в аналітичній записці порталу.

Це підтвердили і в Нацбанку. «У період з 23 до 27 листопада Нацбанк не здійснював інтервенції на міжбанківському валютному ринку, як і тижнем раніше. Всього з початку року Нацбанк купив на міжбанку $4,55 млрд, продав – $3,8 млрд. Чиста купівля становить $748,8 млн. Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили $26,14 млрд. У жовтні вони зменшилися на 1,5%, або на $0,385 млрд після падіння у вересні на $2,5 млрд», – повідомила пресслужба регулятора.

Чотири фактори передноворічної гривневої нестабільності

Але найближчими днями і тижнями, відсидітися осторонь у регулятора, судячи з усього, не вийде. Хоча міжбанківські торги останнього дня осені (понеділок 30 листопада. – Авт.) пройшли більш-менш спокійно, під знаком завершення клієнтами та банками звітного періоду, очікується, що перекоси попиту і пропозиції валюти далі будуть посилюватися. Аналітики називають кілька чинників.

По-перше, експортери будуть витрачати отримані раніше від держави відшкодування ПДВ, що зменшить їх інтерес до продажу валюти.

По-друге, «дочки» іноземних компаній активно купуватимуть валюту для репатріації дивідендів.

По-третє, потреба у фінансуванні дефіциту бюджету підштовхнула чиновників підняти дохідність ОВДП до 10% -11,7% річних у гривні, в залежності від терміну. Це збільшує інтерес до них з боку місцевих інвесторів (іноземні поки не наважаться знову вступати в цю гру. – Авт.). Тобто вільна гривня так чи інакше буде кочувати з міжбанку у більш вигідні ОВДП.

По-четверте, не виключено, що спекулянти напередодні нового року спеціально будуть розгойдувати курс спекулятивними котируваннями, граючи на загальних панічних настроях через проблеми з епідемією та макроекономікою. І це буде заставляти нервувати як продавців іноземної валюти (переважно експортерів), так і покупців (імпортерів).

Якщо ж на міжбанку почнеться активне зростання курсу за відсутності дій з боку Нацбанку – готівкові обмінники почнуть намагатися працювати на випередження і стануть грати «на підвищення». За розрахунками «Мінфіну», в перший тиждень грудня коридор за безготівковим доларом на міжбанку буде перебувати в межах 28,35 – 28,70 гривень, а по євро в межах 33,70 – 34,25 гривні. А далі життя і локдауни покажуть.

Хороші, хоча і слабкі, сигнали

Очікування відновлення співпраці з МВФ можуть підтримати гривню в середньостроковій перспективі.

Вадим Іосуб

«З хороших для гривні новин на кінець листопада – Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ щодо основних параметрів проєкт держбюджету на 2021 рік. Це було однією з головних передумов для початку першого перегляду програми Stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ в Україні і отримання чергового траншу», – зазначив старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб. І хоча це ще не означає надходження коштів до кінця року, та сигнал усе ж позитивний, вважає експерт.

Дмитро Боярчук

В найгіршому випадку (в ситуації з бюджетним дефіцитом) коли Україні можливо доведеться виходити на зовнішні ринки з випуском недешевих єврооблігації, сигнал від МВФ може послужити інвесторам тим самим “зеленим вогником”. Для України, як вважає виконавчий директор CASE-Ukraine Дмитро Боярчук, вихід з євробондами без підтвердженої місії (або якихось інших сигналів від МВФ) буде явно дорожче, ніж, наприклад, якщо Фонд все ж вийде з якимись меседжами на підтримку уряду. Хай там як, уряд зможе розмістити папери, але ключовою буде ціна, за якою вдасться взяти в борг. Для курсу гривні, це в будь-якому випадку буде суттєвою “моральною” підтримкою.

Марина Нечипоренко, Київ